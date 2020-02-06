Рестораны Москвы и Петербурга готовы завести «черные списки» клиентов

Москва, 6 февраля. Рестораторы двух столиц собираются составить «черные списки» посетителей, попавшихся на неоплате счета. Владельцы ресторанов отмечают, что случаи, когда клиенты обманывают рестораны, происходят все чаще.

Как сообщает Пятый канал, самым распространенным вариантом считается инцидент, когда человек, строя из себя гурмана, обедает на внушительную сумму, а когда приходит время платить по счету — пропадает.

Рестораторы отмечают, что тут есть несколько вариантов. К примеру, устраивается представление, когда оплата по карте не проходит, а наличных в кошельке якобы нет. Самый же простой вариант — посетитель просто исчезает. Официанты знают многих таких любителей бесплатных обедов в лицо.

«Сейчас составление «черного списка» посетителей ресторанов — незаконная практика. Но она, похоже, необходима», — передает Пятый канал.

В середине января в Национальной системе платежных карт рассказали о планах по запуску функции оплаты электронных чаевых в системе быстрых платежей.

Как сообщали «Известия», платежная система Visa запустила подобный сервис летом 2019 года: сумму вознаграждения посетитель может сам ввести в терминале, а затем сделать платеж и в адрес ресторана, и на счет официанта. Эксперты полагают, что в 2020 году на рынке электронных чаевых произойдет бум. Они подчеркивают, что с появлением электронных чаевых выиграют все участники.