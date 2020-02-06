Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Москва, 4 февраля. Китай до сих пор не передал штамм коронавируса 2019-nCoV другим государствам, в том числе и России. Без него невозможно выпустить на рынок вакцину. Ученые выразили мнение, что китайским фармацевтическим компаниям невыгодно делиться штаммом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй позднее заявил, что для научных исследований достаточно генома, который передали всем заинтересованным странам.

Ученые в беседе с «Известиями» подчеркивают, что без живого штамма выпустить на рынок вакцину от 2019-nCoV будет в принципе невозможно.

Выделить штамм возможно сейчас: его могут извлечь из биологических материалов заболевших на территории России. Однако пока этого сделать не удалось. У заболевших граждан Китая, находящихся сейчас в РФ, заболевание протекает в легкой форме.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что Китаю может быть не выгодно передавать живой вирус другим государствам, поскольку кто первый разработает эффективную вакцину, тот и сможет заработать на ней, продавая в другие страны.

Напомним, распространение пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на вечер 5 февраля, от коронавируса в Китае умерло уже 562 зараженных жителя. Как передает «Газета.ру», центральные власти выявили еще 24,3 тысяч заболевших.

На минувшей неделе два первых случая были выявлены в России: в Забайкальском крае и Тюменской области, передавал RT. В среду два спецборта Минобороны РФ доставили россиян и граждан других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань, в аэропорт «Рощино» в Тюмени. После перелета летчики и военные медики, которые эвакуировали россиян из города Ухань, были отправлены на углубленное медицинское обследование.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что 2019-nCoV не распространится за пределы лечебно-реабилитационного центра, где содержатся эвакуированные из китайского города Ухань граждане РФ, ЕАЭС и Украины. Она добавила, что даже если тесты на наличие вируса покажут отрицательный результат, всем пациентам центра нужно будет пройти двухнедельный карантин. Такие меры позволят избежать распространения вируса и новых заболевших.