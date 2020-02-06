Звезда «Спартака» и «Жажды жизни» Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

Лос-Анджелес, 6 февраля. Голливудский актер, звезда фильма «Спартак» (1960 г.) Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. Об этом в среду сообщил в Instagram его сын, артист Майкл Дуглас.

«Для мира он был легендой, актером из «золотого века» кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», — говорится в сообщении.

Майкл Дуглас подчеркнул, что его отец оставляет в кинематографе наследие, «которое сохранится в течение нескольких поколений». Он также напомнил, что Кирк Дуглас был работавшим «ради мира на планете» и на благо общества филантропом.

Актер сыграл более чем в 80 кинокартинах. Ценителям кино Кирк Дуглас наиболее известен по фильмам «Туз в рукаве» (1951 г.), «Злые и красивые» (1952 г.), «Жажда жизни» (1956 г.), «Тропы славы» (1957 г.) и «Спартак» (1960 г.). В 1996 году артист за выдающуюся карьеру получил почетную премию «Оскар».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в возрасте 82 лет скончался режиссер-постановщик, народный артист Белоруссии Борис Луценко. Прощание с Луценко и гражданская панихида запланированы на 7 февраля. Церемония пройдет в Национальном драматическом театре имени Максима Горького.

Борис Луценко был главным режиссером, художественным руководителем и режиссером-постановщиком Национального академического драматического театра имени Максима Горького. Он поставил свыше 100 спектаклей на Украине, в России, Белоруссии, Латвии, Литве, Швейцарии и Германии.