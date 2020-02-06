Собчак купила в новый дом ванну в форме гроба

Москва, 6 февраля. Скандальная телеведущая Ксения Собчак решила приобрести необычную ванну. Черный минималистичный предмет сантехники напоминает формой гроб. Кроме того, по словам самой Собчак, он стоит как «чугунный мост».

Своим необычным выбором журналистка поделилась в Instagram-аккаунте. В новом видео, опубликованным в сториз, она просматривает сайт профильного магазина и обращает внимание на черную прямоугольную ванну, отмечая, что данный вариант ей нравится больше всего, сообщает издание Teleprogramma.pro.

«Очень минималистичная при этом оригинальная ванна. Ну да, стоит она как чугунный мост, но очень красивая», – поясняет свой выбор Собчак.

В Сети ее подписчики уже предположили, что сантехнику телеведущая выбирает для своего нового загородного дома, строительство которого находится на завершающей стадии.

Ранее Собчак вместе с новым супругом Константином Богомоловым сыграли свадьбу. День венчания выпал на 13 сентября. Однако молодожены решили воспользоваться этим, и прибыли в ЗАГС на катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас». При этом, во время движения задняя дверь спецмашины была открыта, а на месте гроба лежали молодожены, пишет «Газета.ru».

Такой эпатажный поступок обратил на себя внимание ГИБДД. Водителя катафалка оштрафовали за движение с отрытой дверью.