Сенатор Лисовский прогнозирует рост цен на жилье в России на 25%

Москва, 6 февраля. Цены на недвижимость в РФ в ближайшие два года могут вырасти на 25%, прогнозируют в Совете Федерации. Сенаторы полагают, что рост цен будет связан с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил «Известиям», что рост цен на недвижимость станет чувствительным летом следующего года. К этому моменту завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов, и «произойдет монополизация рынка».

«Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%», — заявил сенатор.

Эксперты комитета прогнозируют рост цен на недвижимость на 25%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин призывает не драматизировать ситуацию. Он подчеркивает, что «никаких массовых проблем нет», а те, что возникают, решаются оперативно.

Эксперты рынка недвижимости высказывают разные точки зрения относительно повышения цен. Некоторые из них полагают, что повышение стоимости на 15–20% за два года вполне реально. Другие к предположениям о резком увеличении цен на недвижимость относятся скептически.

В начале месяца RT сообщал, что в 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9% годовых. Эксперты агентства не исключают достижения отметки 8,7% уже летом. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от политики Центробанка и уровня инфляции.

По словам аналитиков, снижение ставок по ипотеке в определенной степени позволит сдержать ожидаемый рост цен на недвижимость.