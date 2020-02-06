Актриса Мороз заявила, что Собчак не была причиной развода с Богомоловым

Москва, 6 февраля. Актриса Дарья Мороз прокомментировала свой развод с Константином Богомоловым, а также то, как он сказался на их общей дочери. Мороз рассказала, что ей удалось выстроить цивилизованные отношения как с бывшим мужем, так и его новой избранницей Ксенией Собчак.

По словам Мороз, ее девятилетняя дочь привыкла, что родители часто и надолго уезжают. Актриса уверена, что ей с Богомоловым удалось оградить дочь от травмирующих последствий развода.

«Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе», — прокомментировала Мороз отношения своей дочери с бывшим мужем и Ксенией Собчак.

Она добавила, что развод с Богомоловым произошел не из-за Собчак, а их расставание произошло за полтора года до того, как Богомолов влюбился в скандальную телеведущую.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается», — приводит слова Мороз KP.ru.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября прошлого года. Отношения звездная пара узаконила в столичном Грибоедовском дворце бракосочетаний, куда телеведущая и режиссер прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Затем Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Отметим, что в день скандальной свадьбы бывший муж Собчак Максим Виторган выложил у себя в Instagram фото их с Собчак сына Платона. Подписчики предположили, что в день бракосочетания актеру поручили заботу о ребенке.