Усик в стихах ответил назвавшему его обезьяной «ветерану АТО»

Москва, 6 февраля. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в стихах ответил на оскорбления со стороны «ветерана АТО» Леонида Остальцева.

Ранее Остальцев заявил в эфире, что его «окружают не только Ломаченки, Усики, Портновы, Богданы, ну и прочие иже с ними обезьяны». По мнению предпринимателя, перечисленные люди «не понимают происходящие на Украине события».

Усик ответил на оскорбления на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с текстом стихотворения.

«Может, я и обезьяна, так твердит один осел, Ты прости меня за слово, без обиды, ты ковбой Сильную бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, На словах ты терминатор, а по сути первый блин», — пишет Усик.

Спортсмен также обратил внимание на то, что Остальцев и его приятели, пугают окружающих «пистолетами», и предложил им «спилить мушки», передает RT.

Усик — был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности. Победитель Олимпиады-2012, ЧЕ-2008, неоднократный чемпион Украины среди любителей.

Отметим, ранее скандал разгорелся вокруг украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозуля. Он подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Райо Вальекано». В частности, болельщики называли его «нацистом». Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил позднее, что каждый человек заслуживает уважения, передавала «Газета.ру».