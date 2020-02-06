Количество погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 3 человек

Анкара, 6 февраля. По меньшей мере три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации», — заявил Фахреттин Коджа.

Всего на борту лайнера находились 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Выполнявший рейс из Измира в Стамбул Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля совершил жесткую посадку в аэропорту назначения, сообщила «Газета.ру». Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, загорелся и разрушился. По предварительным данным, причиной произошедшего стали плохие погодные условия.