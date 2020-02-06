Мишустин перечислил шаги, которые позволят поднять темпы роста ВВП

Москва, 6 февраля. Расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также иных мер, которые намерено предпринять правительство РФ, позволит добиться увеличения темпов роста ВВП уже по итогам этого года. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он назвал несколько шагов, которые российское правительство намерено предпринять для увеличения темпов экономического роста РФ.

«Первое – это расширение потребительского спроса с помощью мер социального пакета, формирование дополнительного спроса на российские машины и оборудование как в рамках национальных проектов, так и с программой импортозамещения, которую мы планируем продолжать», — заявил Мишустин во время совещания кабинета министров с президентом РФ Владимиров Путиным.

Кроме того, Мишустин указал на важность увеличения экспортных поставок в несырьевом и неэнергетическом секторе экономики.

Напомним, что 7 мая 2018 года, после официального вступления в должность президента РФ, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».