Роспотребнадзор не допустит распространения коронавируса за пределы тюменского центра

Тюмень, 6 февраля. Новый коронавирус типа 2019-nCoV не распространится за пределы лечебно-реабилитационного центра, где содержатся эвакуированные из китайского города Ухань граждане РФ, ЕАЭС и Украины. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, даже если у кого-то из размещенных там пациентов будет найден вирус, он не попадет за пределы комплекса.

«Все необходимые меры приняты, все организовано, чтобы при любом развитии ситуации, даже неблагоприятном, ничего не произошло за периметром этого здания, даже за стенами здания ничего не произойдет», — заявила она.

Она добавила, что даже если тесты на наличие вируса покажут отрицательный результат, всем пациентам центра нужно будет пройти двухнедельный карантин. Попова подчеркнула, что такие меры позволят избежать распространения вируса и новых заболевших.

Напомним, что распространение пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент число жертв болезни достигло 304, заражены вирусом свыше 14 000 человек.