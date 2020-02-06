Volkswagen сделает новый Polo для российского рынка в кузове лифтбек

Москва, 6 февраля. Немецкий автопроизводитель Volkswagen поделился первой информацией о новом поколении модели Polo для российского рынка. Данные приводит пресс-служба компании.

Новый Volkswagen Polo будет больше выпускающейся в настоящее время версии. Длина, ширина и высота машины составят 4483, 1706 и 1484 миллиметров соответственно. Тогда как ранее габариты автомобиля равнялись 4390 мм, 1699 мм и 1467 мм.

Новый Volkswagen Polo уже в базовой комплектации получит светодиодную оптику, мультимедийную систему с сенсорным экраном с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма и поддержкой App-Connect. Кроме того, автомобиль теперь представлен в кузове лифтбек, а вместимость багажника увеличена с 460 до 550 л.

В качестве опций покупателям нового Polo предложат систему бесключевого доступа и запуска двигателя, цифровую приборную панель, обогрев задних сидений и руля. Клиент также сможет выбрать одну из трех бензиновых силовых установок мощностью 90, 110 и 125 лошадиных сил.

Цену на новые Polo Volkswagen объявит ближе к началу продаж.

Ранее немецкий автопроизводитель раскрыл первые официальные данные о седане Jetta седьмого поколения для России. На российском рынке Jetta будет представлена в трех комплектациях — Origin, Respect и Status.

Базовая версия автомобиля получила 16-дюймовые легкосплавные диски, а также светодиодные фары и фонари. Автомобиль можно будет оснастить панорамной крышей, цифровой приборной панелью Active Info Display, системой доступа без ключа и навигационной системой с восьмидюймовым экраном.

В конце декабря «Газета.ру» сообщила, что автопроизводитель Opel вернулся в Россию после ухода с рынка в 2015 году. Первыми в российские автосалоны поступили кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, его серийное производство уже стартовало на заводе компании в Калуге.