В украинском учебнике по географии опубликована карта из видеоигры Skyrim

Киев, 6 февраля. Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс. При этом несколькими днями ранее в украинских учебниках обнаружили фотографию Киану Ривза, «превратившегося» в строителя 30-х годов.

Фотографию 37-ой страницы учебника и скриншот из игры Skyrim опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Анна Чабарай.

«Географию в 6-м классе некоторые точно учили по картам «Скайрима»,- написала она.

Согласно выходным данным, учебник издан в 2014 году тиражом 101 648 экземпляров за счет государственных средств. Он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины и рекомендован министерством образования страны.

Ранее на этой неделе стало известно, что голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник истории для десятого класса, передавала «Газета.ру». Изображение актера из известного мема нашли на 58 странице учебника. Снимок с Ривзом размещен в параграфе «Соединенные Штаты Америки в период между войнами». При этом на оригинальной фотографии изображены одиннадцать рабочих, а главный герой «Матрицы» «стал двенадцатым».

Министр образования и науки Украины Анна Новосад раскритиковала появление Ривза в учебнике. Как передавал RT, она подчеркнула, что «мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников». По словам министра, ей еще не приходилось видеть на Украине «ни одного учебника без ляпов».