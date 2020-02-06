Отиева заявила, что ей не с кем конкурировать на отечественной эстраде

Москва, 6 февраля. Певица Ирина Отиева поддержала позицию критика Сергея Соседова, заявив, что ей просто не с кем конкурировать на отечественной эстраде. Об этом она заявил в интервью изданию «Собеседник».

Отиева прокомментировала состояние российской эстрады, а также ответила на вопрос, собирается ли она возвращаться на сцену. В интервью она поблагодарила Сергея Соседова, который ранее поддержал ее на фоне недавнего скандала.

«Куда ей возвращаться? С кем соревноваться? С Бузовой?», — заявил ранее музыкальный критик, комментируя возможное возвращение Отиевой на сцену.

Поблагодарив Соседова за поддержку, Отиева ответила на вопрос о возможном выступлении с Ольгой Бузовой.

«Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене», — сказала певица.

В подтверждение своих слов, она опубликовала в своем Instagram архивное видео одного из своих выступлений. Также она заявила, что не собирается принимать участие в ток-шоу, а если ее «доведут», то она покинет страну.

«Я ушла из большого секса и из телевидения навсегда», — подвела итог беседы Отиева.

Напомним, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» певица Ирина Отиева на камеру рассказала о предательстве коллег по сцене и отсутствии желания жить.

Как рассказали знакомые звезды, известная джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева, резко исчезнувшая с экранов в конце 90-х, вопреки всеобщему мнению, не уехала из России, а стала вести затворнический образ жизни.