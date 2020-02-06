Стилист Галаганов отказался сотрудничать с Ветлицкой из-за ее сложного характера

Москва, 6 февраля. Певица Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену. Артистка столкнулась с трудностями, собирая команду: работать с ней отказался стилист Вадим Галаганов.

После 25 лет молчания, Ветлицкая решила вернуться в шоу-бизнес. В конце 2019 года артистка сообщила, что собирает команду, с которой будет готовить новую программу. Однако позднее стало известно, что некоторым пришлась не по душе работа в креативной группе поп-исполнительницы.

Как сообщает портал «Дни.ру», певица пригласила в команду директора, специалистов по пиару и менеджеров. Личным ее стилистом должен был стать ответственный за моду в журнала Elle Вадим Галаганов.

Вскоре теперь уже бывший стилист Ветлицкой заявил, что не смог сработаться с артисткой, потому что та застряла в подзабытых трендах «нулевых».

«Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы», — прокомментировал уход Галаганова продюсер звезды Евгений Финкельштейн в интервью Starhit.

Музыкальная карьера Ветлицкой началась в середине 80-х годов, однако пик ее популярности пришелся уже на следующее десятилетие, напоминает «Газета.ру». В конце восьмидесятых Ветлицкая получила должность вокалистки в популярной группе «Мираж», однако задержалась там меньше года, приняв решение заняться сольной карьерой. Позднее в сотрудничестве Ветлицкой и композитора Андрея Зуева родилась композиция «Посмотри в глаза», ставшая ее главным хитом. Видеоклип на эту песню снял Федор Бондарчук. Ролик стал отправной точкой в карьере режиссера.