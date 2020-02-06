Счетная палата РФ оценила эффективность ежегодных правительственных отчетов

Москва, 6 февраля. Счетная палата подготовила отчет о результатах стратегического аудита формирования и достижения показателей деятельности работы органов исполнительной власти.

Счетная палата считает, что по результатам заслушивания ежегодных отчетов о результатах работы правительства РФ за год, Госдума не дает всеобщей оценки деятельности. В том числе, с учетом работы федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

При этом одним из механизмов оценивания называется проведение «правительственного часа» в Госдуме и Совфеде. Однако порядок его подготовки и осуществления в настоящее время не содержит требований об оценке деятельности ФОИВ. Это в свою очередь не способствует повышению эффективности их деятельности.

В отчете Счетной палаты также сообщается, что методические документы правительства на сегодняшний день не учитывают оценку влияния деятельности ФОИВ на реализацию федеральных и национальных проектов.

«При этом целесообразно использовать понятия прямого и косвенного влияния деятельности каждого отдельного ФОИВ на достижение каждой из целей национального проекта», – цитирует ТАСС авторов документа.

Кроме того, согласно отчету контрольно-счетного ведомства, уровень открытости ФОИВ не отвечает современным требованиям. При этом доклады о реализации их планов за отчетный год носят формальный характер.

В Счетной палате отметили, что в сфере планирования деятельности ФОИВ ряд целей госуправления не достигаются. При этом в отчете заявляется о требовании принять системные меры для обеспечения открытости ФОИВ.