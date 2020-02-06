Трамп опубликовал видео, в котором ему сулят «вечное президентство»

Вашингтон, 6 февраля. Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Сената США оправдать его по всем пунктам обвинения в рамках процесса импичмента, опубликовав шуточный ролик, согласно которому он будет править США вечно.

В коротком ролике продемонстрирован выступающий президент США Дональд Трамп, а рядом на экране сменяют друг друга даты начала очередного президентского срока: 2020, 2024, 2028 и так далее. В итоге даты доходят до 90 000 года, а затем появляется надпись Trump 4eva («Трамп навсегда»). Видео сопровождается знаменитой композицией Эдварда Грига «В пещере горного короля».

Ранее американский Сенат оправдал Трамп по всем пунктам обвинения в ходе процесса импичмента. Решение Сената не подлежит обжалованию, следовательно Трамп не будет отстранен от власти и останется на посту президента как минимум до января 2021 года. В случае победы на выборах, он сохранит пост до 2025 года. Согласно американской конституции, президент не имеет права оставаться в должности более двух сроков.