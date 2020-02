Горан Брегович отметит юбилей «Андеграунда» концертом в Москве

Москва, 6 февраля. Прославленный композитор Горан Брегович отметит 25-летие саундтрека к фильму Эмира Кустурицы «Андеграунд» в Москве 15 февраля.

В московском ГлавClub 15 февраля состоится выступление оркестра Бреговича Wedding and Funeral Orchestra в рамках тура в поддержку альбома The Three Letters from Sarajevo. Как отмечают организаторы концерта, в этот день композитор отметит 25-летие выхода фильма «Андеграунд».

Брегович был композитором в наиболее значимых работах Кустурицы: «Время цыган», «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» и другие.

«Андеграунд» вышел в прокат в 1995 году и получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В двух эпизодических ролях в фильме снялись сам Кустурица и «Доктор» Нелле Карайлич, основатель группы The No Smoking Orchestra.

Ранее в интервью для RT Брегович рассказал о взаимоотношениях Сербии и России. По его словам, каждый серб уверен в том, что «русские всегда заступятся», «сербы все равно всегда рассчитывают на «старшего брата». При этом он выразил надежду, «что так будет и в будущем».