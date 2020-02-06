Партия «Слуга народа» заявила о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию

Киев, 6 февраля. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга Народа» Марина Бардина заявила, что на получение пенсий имеют все граждане Украины, независимо от их места проживания. Таким образом она прокомментировала законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Украинский парламент отправил на повторное чтение законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса. Его поддержали 314 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Данный законопроект предусматривает отмену регистрации пенсионеров как вынужденных переселенцев для получения выплат.

«Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить независимо от своего места проживания и пребывания», — заявила Бардина.

В рамках одобренного правительством Украины проекта государственного бюджета на 2020 год официальный Киев предусмотрел одновременно поэтапное повышение пенсий и оптимизацию денежных выплат льготным категориям граждан. Новая смета декларирует как «укрепление благосостояния пожилых людей», так и экономию на материальной помощи десяткам тысяч украинских семей. Кроме того, органы власти на местах получат право самостоятельно решать вопросы целесообразности предоставления дополнительных выплат отдельно взятым соискателям.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. Донбасс отказался признавать незаконную власть, в ответ на это Киев развязал гражданскую войну, введя режим так называемой АТО.