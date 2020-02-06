Cенат оправдал Трампа по второй статье обвинений в рамках импичмента

Вашингтон, 6 февраля. Президент США Дональд Трамп был оправдан по второй статье обвинения в рамках процедуры импичмента. Речь идет об обвинениях в воспрепятствовании Конгрессу США. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса США.

Чтобы признать президента виновным, необходимы голоса как минимум 67 сенаторов из ста. Такое количество в ходе заседания не набралось. Ранее сенат оправдал Трампа по первой статье обвинений.

Таким образом, попытки Демократической партии США добиться импичмента Трампа не увенчались успехом. Решение Сената не подлежит обжалованию.

Трамп стал третьим в истории США президентом, против которого была начата процедура импичмента. Поводом для ее инициации стало обвинение в том, что он якобы задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.