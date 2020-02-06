Вице-адмирал ВМС США Льюис заявил о господстве подлодок РФ в Атлантике

Вашингтон, 6 февраля. Тихие и технически совершенные подводные лодки России господствуют в акватории Атлантики, сообщил вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис. Из-за того, что субмарины РФ в любой момент времени патрулируют данную территорию, американские Военно-морские силы больше не могут рассматривать восточное побережье страны как безопасную зону.

«Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут находиться в безопасной гавани на восточном побережье или что им хотя бы удастся беспрепятственно пересечь Атлантический океан, чтобы выполнять операции в другом месте», – цитирует Эндрю Льюиса РИА Новости со ссылкой на издание The Drive.

По словам военного, РФ стала развертывать на восточном побережье Америки субмарины с более смертоносным вооружением. Он также уточняет, что как только военные покинут главную базу Атлантического флота США – Норфолк, то окажутся в потенциально опасной зоне.

Представитель ВМС США не привел никаких конкретных цифр, но поделился наблюдением, что за последние годы активность подводных лодок РФ значительно возросла. Кроме того, опасения у американских военных вызывает и иная активность. Например, в конце 2019 года у побережья США был замечен корабль-разведчик «Виктор Леонов».

Напомним, 17 декабря американские СМИ сообщили, что разведывательный корабль Военно-морского флота России «Виктор Леонов» совершил маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Однако позже в Совете федерации РФ назвали эту информацию «очередным антироссийским фейком».