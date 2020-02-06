Возможных похитителей работы Бэнкси задержали во Франции

Париж, 6 февраля. Французские полицейские задержали двух мужчин по делу о краже работы художника Бэнкси, которую он оставил в парижском районе Бобур.

Как передает телеканал BFM, двух мужчин 32 и 35 лет задержали в департаментах Валь-д'Уаз и Сена и Марна. При этом не уточняется, подозревают их непосредственно в краже или покупке краденого. Вместе с ними задержали женщину, которую впоследствии отпустили из-за отсутствия улик о ее причастности к преступлению.

В квартирах задержанных прошли обыски, в ходе которых были обнаружены несколько работ Бэнкси. Однако украденной из района Бобур картины там не было. По данным СМИ, сейчас эксперты выясняют подлинность найденных при обысках работ.

Похищенная картина представляет из себя крупноформатное изображение серой мыши с резаком в руках. Граффити было нанесено Бэнкси на обратную сторону крупного щита, указывающего направление к подземной автостоянке Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Похитители вырезали из щита большой кусок металла, на который был нанесен рисунок, и унесли его.

В декабре прошлого года сообщалось, что вандалы внесли изменения в рождественское граффити Бэнкси в Бирмингеме. Как передавала «Газета.ру», через несколько дней после появления рисунка с рождественскими оленями в одном из кварталов города неизвестные пририсовали животным красные носы.

Отметим, в октябре Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором покупатели могут приобрести авторские произведения искусства и товары для дома. Магазин получил название Gross Domestic Product. Как предавал RT, на сайте можно оформить заказ на несколько десятков товаров, среди которых авторские футболки, настенные часы, кружка, рюкзак и даже телевизор.