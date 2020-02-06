Трамп был оправдан Сенатом по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента

Вашингтон, 6 февраля. Сенат Конгресса США принял решение оправдать президента Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция соответствующего заседания велась на сайте верхней палаты.

Для признания вины и отстранения президента США от власти требуется не менее 67 голосов сенаторов из 100. На данный момент уже более 34 проголосовали против, следовательно, Трамп не будет признан виновным. Решение Сената не подлежит обжалованию.

В декабре палата представителей, большинство в которой составляют демократы, вынесла Трампу импичмент по двум обвинениям — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Демократы утверждают, что президент требовал от главы Украины Владимира Зеленского услуг по компрометации своего политического конкурента Джо Байдена в обмен на предоставление уже одобренной Конгрессом США военной помощи Киеву.