Петросян рассмеялся, рассказывая о размере своей пенсии

Москва, 6 февраля. Известный юморист Евгений Петросян рассказал о размере своей пенсии во время беседы с изданием «Телепрограмма». Он отметил, что размер пенсии его совершенно устраивает.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей», — отметил он.

Он добавил, что ему хватает этих денег на все расходы и рассмеялся.

Юморист добавил, что представитель издания позвонил ему во время репетиции и похвалил его за удачный вопрос.

«Люди сидят, слушают и смеются», — сказал ему Петросян.

В конце прошлого года о размере своей пенсии рассказал певец Лев Лещенко. По его словам, его пенсия составляет 30,7 тысячи рублей в месяц, с учетом всех надбавок за звания и ордены. Артист подчеркнул, что пенсия его жены в три раза ниже, чем его, и составляет восемь тысяч рублей.

А популярный композитор Игорь Николаев признался, что рассчитывает получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Он рассказал, что звание народного артиста России, которое он получил в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии. По его словам, так размер его пенсии был бы 20 тысяч рублей, однако за счет звания народного артиста он будет получать на 30 тысяч рублей больше.

Напомним, что Петросян в ноябре 2018 года развелся с прежней женой и коллегой – знаменитой юмористкой Еленой Степаненко. Возможной причиной размолвки называлась новая возлюбленная юмориста Татьяна Брухунова. В СМИ также появилась информация, что свой 74-й день рождения Петросян встретил вместе с молодой возлюбленной в Париже. Их отдых стоил полмиллиона рублей.