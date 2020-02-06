Лидер группы «Ночные снайперы» Арбенина рассказала, почему не знакомит детей с отцом

Москва, 6 февраля. Рок-музыкант, фронтмен группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, почему не знакомит своих детей с их биологическим отцом. Тем временем, близнецам Артему и Марте уже исполнилось 10 лет.

По словам певицы, ее дочь и сын часто спрашивают, почему у них нет папы. Арбенину возмущают данные заявления, ведь отец у близнецов них есть. На встречный вопрос, почему тогда они не живут вместе, певица отвечает, что они с папой «классные друзья, но друг друга не любят».

«Дети спрашивали, где папа, почему мы не живем вместе. Я сказала: «Ребят, смотрите, такая ситуация – мы с папой классные друзья, но друг друга не любим. А жить вместе и друг друга не любить это как-то странно»», – объяснила Диана Арбенина в интервью KP.ru.

Через пару лет Артем и Марта вновь вернулись к этому разговору, но получили ответ, что смогут познакомиться чуть позже, когда подрастут.

Напомним, ранее певица заявила, что сильно похудела из-за стресса. По ее словам, нервы были на пределе из-за подозрения на серьезную болезнь. Недуг прошел стороной, однако внешность артистки изменилась, пишет «Газета.ru».

Вместе с тем, Арбенина планирует обзавестить третьим ребенком. Она объясняет, что в будущем она хочет взять мальчика до полутора лет из Дома малютки.