Федорова рассказала о дружбе с Трампом

Москва, 5 февраля. Российская телеведущая и модель Оксана Федорова поделилась своими впечатлениями о президенте США Дональде Трампе, которого она знает лично. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», она назвала американского президента семейным и «настоящим сильным человеком».

По словам Федоровой, после того, как она победила в конкурсе «Мисс Вселенная», Трамп пригласил ее принять участие в шоу Говарда Стерна, где ей задавали каверзные вопросы. Она рассказала, что подбирая слова для вопросов и ответов, ее переводчица заметно смущалась.

«Я тогда ко всему по-другому относилась … Их логику мышления мне было сложно понять. Они живут по принципу: чем чернее пиар, тем лучше. Так работает шоу-бизнес. Я же с этим смириться не могла», — объяснила Федорова.

Однако благодаря визиту на телешоу Федорова смогла подружиться с Трампом, часто встречая его во время процесса съемок. Тогда же он познакомил ее со своей будущей женой Меланией.

Во время эфира Федорову спросили, считает ли она, что Америке повезло с Трампом. По ее словам, «могло быть и хуже».

Ранее Федорова рассказала, как западные СМИ неоднократно беспокоили ее с просьбой опорочить Трампа. Однако российская красавица не поддалась на уговоры пропагандистов. Федорова отмечает, что от Трампа у нее сложились только положительные впечатления.

Напомним, компания Трампа занимается проведением конкурсов красоты, в том числе «Мисс Вселенная». Россиянка Оксана Федорова завоевала титул главной красавицы миры в 2002 году.