Израиль подвергся минометному обстрелу со стороны сектора Газа

Тель-Авив, 5 февраля. После запуска двух минометных снарядов из сектора Газа в сторону Израиля на открытой местности сработали сирены, сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Напомним, что новое ухудшение палестино-израильских отношений произошло после того, как президент США Дональд Трамп представил свой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который он назвал «сделкой века».

«Сделка века» предполагает создание двух государств — еврейского и палестинского. Территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и Западный берег реки Иордан. При этом Иерусалим должен быть признан «неделимой столицей» Израиля. Столицей Палестины предлагается сделать так называемый Восточный Иерусалим — под Восточным Иерусалимом подразумевается пригород Абу-Дис, а не восточная часть города.