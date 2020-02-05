Депутат Госдумы Швыткин призвал Турцию прекратить поддержку террористов в Сирии

Россия ждет от Турции участие в совместных действиях по борьбе с терроризмом и прекращения поддержки террористических группировок. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Безусловно, мы осуждаем действия Турции в данном вопросе, считаем, что это прямое и грубое нарушение тех договоренностей по достижению межсирийского урегулирования, которые были достигнуты в Астане и в Сочи. И, конечно же, сегодня Турции как раз необходимо усилить вопросы зоны демилитаризации 10–20 км, чего не произошло. И, конечно отмежевание сторон — тех группировок, которые, к великому сожалению, носят протурецкий характер», — заявил Швыткин.

Собеседник ФАН напомнил, что на сегодняшний день Сирийская арабская армия (САА) выполняет задачи по борьбе с терроризмом, по борьбе с боевиками в Идлибе.

«И, конечно, действия группировок террористов не могут оставаться без ответа. Но к великому сожалению мы видим некоторое пособничество со стороны Турции, что и осуждаем. Прежде всего, мы призываем Турцию к более согласованным действиям вместе с Россией по борьбе с терроризмом, совместному планированию и координации всех совместных действий», — подытожил он.

Напомним, в ночь на 3 февраля военнослужащие армии Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб. Во время инцидента смертельные ранения получили четыре турецких военных. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, армия Турции не стала уведомлять Москву о своих передвижениях по мятежной провинции. В российском военном ведомстве также опровергли заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в САР.

Чуть позже глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, во время которых отметил факты нарушения перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации.

Отметим, вечером в среду стало известно, что в результате последних столкновений на востоке Идлиба был освобожден город Серакиб, который имеет важное стратегическое положение на перекрестке крупных трасс «Латакия — Алеппо» и «Дамаск — Алеппо».

По данным военных источников, в городе находятся три наблюдательных пункта Турции. При этом ранее Эрдоган пригрозил жестким ответом Дамаску в случае, если формирования САА не отступят в течение февраля от турецких пунктов наблюдения. Эксперты ФАН отмечали, что в Анкаре обеспокоены за снабжение подконтрольных боевиков, которое нарушится в результате успешного наступления сирийской армии.