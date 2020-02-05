Один человек погиб после аварийной посадки самолета в Стамбуле

Стамбул, 5 февраля. Министерство здравоохранения Турции сообщило о пассажире, погибшем в результате аварийной посадки самолета Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула.

По информации местного Минздрава на данный момент речь идет об одном погибшем, сообщает ТАСС. При этом, число раненых возросло до 157.

Напомним, самолет, совершавший рейс из Измира в Стамбул, во время приземления в аэропорту имени Сабихи Гекчен из-за неблагоприятных погодных условий сошел со взлетно-посадочной полосы. После жесткой посадки авиалайнер разрушился на три части и загорелся.