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Новости Сирии

Сирийские войска преследуют отступающих из Серакиба террористов

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Сирийские войска преследуют отступающих из Серакиба террористов

Дамаск, 5 февраля. Подразделения сирийской армии ведут преследование банд террористов, отступающих из городе Серакиб в провинции Идлиб. Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», после ожесточенного боя с противником сирийские войска освободили населенный пункт Дуэйр к северу от него.

Ранее сообщалось о том, что сирийские силы вошли в Серакиб, освободив город от присутствия террористов. Сейчас подразделения сирийской армии ведут операцию по зачистке жилых кварталов.

Серакиб находился в руках террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) с 2015 года. Он имеет стратегическое значение, находясь на пересечении автострад Латакия — Алеппо и Дамаск — Алеппо. Освобождение Серакиба существенно приближает полный разгром террористических группировок на севере страны.

Напомним, что турецкий наблюдательный пункт в Серакибе неоднократно использовали джихадисты как укрытие во время боевых действий против правительственной армии. Со своей стороны, Турция направляла подкрепления для боевиков. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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