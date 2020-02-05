Элайджа Вуд на премьере своего фильма станцевал с Little Big их знаменитый танец Skibidi 

Москва, 5 февраля. Участники российской электронной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская исполнили знаменитый танец из клипа Skibidi вместе с голливудским актером Элайджей Вудом.

В соцсетях участники группы рассказали, что посетили в Лос-Анджелесе премьеру комедийного хоррора «Иди к папочке», главную роль в котором исполнил Вуд, прославившийся после роли хоббита Фродо во «Властелине колец».

После презентации фильма актер с удовольствием принял участие в так называемом Skibidi-челлендже и вместе с музыкантами исполнил знаменитый танец.

В России премьера картины «Иди к папочке» состоится 27 февраля, передает «Газета.ру». По сценарию, герой Вуда Норвал получает неожиданное приглашение от отца, с которым редко общается. Вместо долгожданного примирения герой узнает о мрачном семейном прошлом.

Отметим, группа Little Big, прославившаяся сначала в Европе, а потом уже по всей России, является одним из претендентов на участие в Евровидении-2020 от РФ. Кроме них, выступить на конкурсе могут 35-летний уроженец Украины Александр Панайотов, Полина Гагарина, ZIVERT, представитель Казахстана Димаш и некоторые другие исполнители.

Колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян ранее оценил шансы претендентов на поездку на Евровидение-2020 и рассказал, почему именно Панайотов, по его мнению, достоин выступить на международном песенном конкурсе.