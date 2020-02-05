Журналист Косторной рассказал о пророчестве Ванги про вспышку коронавируса

Москва, 5 февраля. Болгарская предсказательница Ванга упомянула вспышку коронавируса в одном из своих пророчеств, утверждает журналист Сергей Косторной, знавший ее лично. Свое заявление он сделал в эфире ток-шоу «На самом деле» на Первом канале.

Как заявил Косторной, Ванга предсказывала «страшное событие в год пяти двоек», указав, что речь идет о «страшном вирусе». По его словам, предсказательница никогда не пугала людей, стараясь «сглаживать углы», поэтому ее предсказание о «новой чуме» сильно выбивается из общего фона. Он заявил, что та говорила о «забытой болезни», что может указывать на связь коронавируса с птичьим гриппом.

«Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтых», — привел Косторной перевод полного текста пророчества Ванги с болгарского.

Еще один переводчик Ванги Стоян Петров заявил, что пророчество о короновирусе было составлено из двух частей. По его словам, первая часть пророчества говорит о том, что вспышка короновируса – не последняя эпидемия, которая угрожает человечеству. Во второй содержится указание на то, что вирус будет успешно побежден.

Напомним, что мировой масштаб распространения коронавируса превзошел атипичную пневмонию 2003 года. В свое время она стала крупнейшей эпидемией XXI века. Число заболевших новым вирусом уже приближается к 10 тысячам, а погибли от инфекции 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.