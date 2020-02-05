Четыре человека погибли при обстреле боевиками в городе Алеппо

Алеппо, 5 февраля. Не менее четырех человек погибли в одном из районов сирийского города Алеппо в результате обстрела террористами, сообщает гостелеканал Сирии Al-Ikhbariya.

По данным телеканала, террористы открыли огонь по району аль-Хамдания на юго-западе города Алеппо. В результате обстрела четыре человека погибли, семь получили ранения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о результатах последних столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции в провинции Алеппо. Правительственным силам удалось нанести радикалам значительный урон в живой силе и технике. Так, были ликвидированы более 50 террористов, еще около ста боевиков получили ранения. В то же время исламисты лишились пяти БМП и четырех пулеметных установок.