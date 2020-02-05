حصاد أخبار سوريا في 5 فبراير/ شباط: تركيا تهدد ببدء عمليات عسكرية في سوريا ، الوضع في إدلب وحلب

سوريا ، 5 فبراير. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برد عسكري على الجيش العربي السوري إذا لم يتراجع الجيش عن مواقع المراقبة التركية في ريف إدلب خلال شهر فبراير.

ينتقد عدوان أردوغان في الشرق الأوسط حتى من قبل السياسيين الأتراك

يتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات من قبل القوى الوطنية في أنقرة لانه يتبع سياسة توسعية في الشرق الأوسط.

أصدر رئيس حزب الوطان التركي (التركية: Vatan Partisi ) ، دوغو برينتشك ، بيانًا عامًا وينتقد فيه سياسات أنقرة في المنطقة ، ويدعو قيادة الدولة إلى إقامة حوار مباشر مع سوريا.

أشار برينتشك إلى أن سوريا هي أقرب جيران تركيا. لكلتا الدولتين مستقبل مشترك ، والسلامة الإقليمية للدولة السورية تهتم أكثر بأنقرة.

يعتقد رئيس حزب الوطان التركي ، في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي ، إقامة علاقات مع دمشق مباشرة من خلال الحكومة السورية أمرًا لا مفر منه. وشدد برينتشك على أن يجب مواصلة المفاوضات الأخيرة في موسكو بين رئيس الاستخبارات التركية (هاكان فيدان) ورئيس المخابرات السورية علي مملوك ، ويجب تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على الفور. كما أشار السياسي إلى الحاجة إلى إنشاء مركز قيادة تركي سوري مشترك.

قال برينتشك - من أجل القضاء على المنظمات الإرهابية في سوريا وضمان السلامة الإقليمية لجارنا ، يجب أن يبدأ التعاون بين دولنا في جميع المجالات. سيكون إنشاء مركز قيادة مشترك أهم خطوة في هذا التجاه.

اكد خصم أردوغان ان السلامة الإقليمية لسوريا ، في المقام الأول ، مضمونة من قبل الدولة السورية وجيشها. ووفقا له ، ينبغي على تركيا أن تساعد مع روسيا وإيران للجيش السوري على ضمان سلامة الدولة.

يعتقد برينتشك أن الأتراك بحاجة إلى إلغاء التحريض السياسي والعسكري للأمريكيين. استذكر السياسي أن الإمبريالية الأمريكية قد هُزمت في غرب آسيا ، والآن فإن الطريقة الوحيدة للغرب في استعادة نفوذها هي جلب الخلافات بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا غبر المؤامرات والاستفزازات.

بالإضافة إلى ذلك ، لم ينسى السياسي الحاجة للقتال مع الجماعات المسلحة الكردية. ووفقا له ، يتعين على الحكومة التركية الانتقال إلى استراتيجية تدمير "حزب العمال الكردستاني" (حزب العمال الكردستاني ، المعترف به كمنظمة إرهابية في تركيا) ، بدلا من استراتيجية فصل الأكراد عن الحدود. يمكن تحقيق ذلك بالتعاون بين أنقرة ودمشق.

تحاول تركيا حل المصالح الوطنية على حساب سوريا

هدد الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، برد عسكري لقوات الجيش العربي السوري إذا سوف لن ينسحب من مراكز المراقبة التركية في ريف إدلب خلال شهر فبراير.

لقد أرسل الزعيم التركي تهديدات إلى دمشق الرسمية منذ أوائل فبراير. ناقشا ، عشية ، أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط خلال محادثة هاتفية. دعا الرئيس التركي خلال المحادثات نظيره الروسي للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف جيشه في ريف إدلب والانسحاب من مواقع المراقبة التركية خلال شهر.

خلاف ذلك ، تعتزم أنقرة إعطاء استجابة قوية "من أجل الحماية". في الوقت نفسه ، أشار أردوغان إلى أن تركيا لا تنوي الدخول في تناقضات خطيرة مع الجانب الروسي.

صرح أردوغان في وقت سابق أن خمسة جنود أتراك وثلاثة مدنيين قتلوا نتيجة غارة للجيش السوري في محافظة إدلب. بعد ذلك ، قال رئيس وزارة الدفاع التركية ، خلوصي آكار ، إن أنقرة رداً على ذلك قضى على 76 جنديًا سوريًا.

لكن اعلان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إن الطائرات التركية لم تنتهك حدود الدولة السورية ولم تهاجم الجيش السوري. كما أكد المركز أن القوات التركية سقطت تحت قصف القوات الحكومية مساء الاثنين ، حيث لم يحذر الجانب التركي روسيا عن تحركاتهم. وأطلقت القوات الحكومية السورية النار على الإرهابيين الذين كانوا يتراجعون إلى بلدة سراقب.

لقد أصبح خطاب أنقرة سلبياً في مواجهة العملية الناجحة للجيش السوري لتطهير شمال سوريا من الجماعات المسلحة غير الشرعية.

بعد تحرير مدينة معرة النعمان في 28 يناير / كانون الثاني ، حيث يقع معقل جبهة النصرة ، يتحرك الجيش السوري باتجاه بلدة سراقب‎ الاستراتيجية من ثلاثة اتجاهات - الجنوب والشرق والغرب. تقع سراقب‎ عند تقاطع طريقي اللاذقية - حلب ودمشق - حلب. سيساعد سيطرة الجيش السوري على المدينة على تسريع هزيمة الإرهابيين غير الشرعيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

أدى التقدم السريع للجيش السوري في المنطقة إلى إثارة سخط تركيا التي تدعم المقاتلين المعارضين للقوات الحكومية.

على مدار العامين الماضيين ، أرسلت أنقرة عشرات القوافل بالأسلحة والإمدادات العسكرية إلى المقاتلين الموالين لتركيا من فصائل "المعارضة المعتدلة" ، مثل جيش الإسلام وفيلق الشام ، في محافظة إدلب. في الوقت نفسه ، كان القادة الميدانيون للجماعات المسلحة يبيعون أو "يشاطرون" ببساطة الأسلحة التي تم تسليمها من تركيا مع المسلحين اخرى. لذلك ، في وقت من الأوقات ، تم إرسال عدد كبير من الصواريخ المضادة للدروع التركية إلى ريف إدلب ، والتي أصبحت أكثر سلاح فعال للمقاتلين ضد قوات الحكومة السورية.

تعرضت أطراف مدينة حلب لقصف من قبل المقاتلين

أطلق مسلحون النار من الهاونات على أطراف مدينة حلب. تجدر الإشارة إلى أن قذيفة واحدة أصابت منزل المعلمة غادة أغيدة ، حيث حضرت القهوة لأصدقائها الذين زاروها.

قالت غادة أغيدة - "كان هناك وميض أعمى. لفترة من الوقت لم أستطع رؤية أي شيء. صرخت صادقاتي وفرر الأطفال إلى الغرفة الخلفية ، وما زالوا يخشون الخروج ".

وفقا للمرأة ، بسبب القصف ، كانت لديها مشكلة في السمع.

أصيبت معلمة المدرسة وصادقاتها بالصدمة. تم نقل امرأتين إلى المستشفى. تم تشخيص إصابتهما بارتجاج وتلف طبلة الأذن.

في وقت سابق ، نفت وزارة الدفاع الروسية معلومة حول قصف الشرطة العسكرية من قبل المقاتلين الموالين لتركيا في محافظة.

سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا حول الوضع في شمال غرب سوريا

افاد مصدر في المنظمة ان سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الوضع في شمال غرب سوريا.

قال - طلبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إحاطة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمال غرب سوريا.

افادت المصادر المسماة بالوكالة الاخبرية الروسية تاس ، طلبت الدول المذكورة أعلاه اشتراك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن وممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الاجتماع القادم. افادت الجريدة الروسية "غازيتا رو" قد سيعقد الاجتماع يوم 6 فبراير.