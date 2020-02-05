Военные РФ продолжают патрулирование провинций Алеппо, Ракка и Хасака в Сирии

Алеппо, 5 февраля. Подразделения российской военной полиции Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) продолжают патрулирование местных провинций. О ходе работ, направленных на невоенное разрешение конфликта, оказания всесторонней помощи сирийским гражданам и восстановление мирной жизни сообщил руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Уточняется, что за последние сутки военная полиция прошла маршрутами в районе населенного пункта Аджами в провинции Алеппо, города Айн-Исса провинции Ракка и Камышлы в провинции Хасака.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», – сообщает российский ЦПВС.

Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование. Самолеты вылетели с аэродрома «Квайрес», осмотрев населенные пункты Хак-эль-Сура – Ат-Табка – Бир-Хамид-эль-Али.