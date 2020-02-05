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«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

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«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Москва, 5 февраля. Сотрудники Минздрава и МВД во время медицинского освидетельствования водителей должны смотреть на клинические признаки опьянения, а не на сам факт наличия вещества в организме. С таким предложением выступил правозащитный центр «Единой России».

Как заявил сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов, возможны ситуации, когда состояние человека соответствует всем нормативным требованиям и он может управлять автомобилем. Однако закон может трактовать результат его анализов таким образом, что водитель будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

«Освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это исключит случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности», — цитирует пресс-служба партии Старшинова.

Также ЕР предложила установить нижние границы пороговых значения для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

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Источник: Пресс-служба «Единой России»
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