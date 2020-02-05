Сирийская армия блокировала три наблюдательных пункта Турции в Идлибе

Дамаск, 5 февраля. Сирийская арабская армия (САА) блокировала город Серакиб в провинции Идлиб, окружив его с трех сторон. Об этом сообщил источник в военной среде.

По его данным, в городе находятся три наблюдательных пункта Турции.

«Армия захватила контроль над высотой Телль-Шейх Мансур и деревней Дахабия, тем самым завершив окружение с трех сторон Серакиба, где расположены три турецких наблюдательных пункта, созданных Турцией неделю назад», — рассказал источник.

Он пояснил, что сирийские военные заняли позиции на западе, востоке и юге от города после ожесточенных боестолкновений с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Кроме того, по информации источника, инженерные подразделения САА уже начали разминирование освобожденных населенных пунктов.

Город Серакиб имеет важное стратегическое положение на перекрестке крупных трасс «Латакия – Алеппо» и «Дамаск – Алеппо».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил жестким ответом Дамаску в случае, если формирования САА не отступят в течение февраля от турецких пунктов наблюдения. Эксперты отмечают, что в Анкаре обеспокоены за снабжение подконтрольных боевиков, которое нарушится в результате успешного наступления сирийской армии, передавало Федеральное агентство новостей.

САА начала наступление на западе провинции Алеппо после регулярных обстрелов террористами жилых кварталов и социальных объектов, жертвами которых стали десятки мирных граждан. Несмотря на объявленный в январе режим прекращения огня, боевики продолжали бомбардировки. На прошлой неделе правительственным войскам удалось уничтожить позиции и опорные пункты, которые террористы использовали для обстрелов.

Командование САА 29 января сообщило о взятии крупного города Маарет ан-Нуман, который также имеет важное стратегическое положение и был под контролем боевиков с 2012 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.