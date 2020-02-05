Крымские власти опровергли заявления о ЧС по наполнению водохранилищ 

Симферополь, 5 февраля. Водохранилища Крыма в настоящее время заполнены примерно на треть, это является стандартом для засушливого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, подчеркнув, что чрезвычайной ситуации нет.

В начале декабря синоптики обратили внимание на тот факт, что на полуострове в течение трех месяцев не было обильных осадков. Это привело к пересыханию небольших рек на востоке. В пресс-службе администрации Симферополя заявили, что принято решение с 10 февраля ограничить водоснабжение жилого сектора. Уточнялось, что ограничения не коснутся социальных объектов.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет. Все службы водохозяйственного комплекса работают в нормальном режиме. По многолетним наблюдениям (более 50 лет), ситуация с наполняемостью водохранилищ в маловодный год является стандартной», — цитирует пресс-служба слова председателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля.

В сообщении приводятся конкретные данные наполняемости всех крымских водохранилищ. По данным правительства региона, запасов воды в водохранилищах, обеспечивающих Симферополь и Симферопольский район, даже без учета пополнения хватит до 1 июня текущего года.

Отметим, в начале февраля в партии Верховной рады «Слуга народа» украинские политики предложили начать зарабатывать на продаже воды в Крым. Эту мысль выразил глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов. По его словам, украинский бюджет мог бы пополниться за счет продажи воды на Крымский полуостров, передает «Газета.ру». Он также рассказал, что этот вопрос поднимался на обсуждении украинского парламента.

В ответ на это предложение российский депутат от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что подача воды по Северо-Крымскому каналу станет для украинских властей тестом на политическую зрелость.