Овечкин сумел повторить достижение Могильного и Селянне

Вашингтон, 5 февраля. Российский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком со времени сезона 1992/93, оформившим три хет-трика за шесть матчей во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщает сайт НХЛ, таким образом, Овечкин смог повторить достижения россиянина Александра Могильного и финна Теему Селянне.

Три гола были забиты Овечкиным во время домашнего матча с «Лос-Анджелес Кингз» во вторник, в итоге его команда победила со счетом 4:2. Кроме того, россиянин забросил свою 110-ю «победную» шайбу в регулярных матчах НХЛ, обойдя по этому показателю Патрика Марло и Брендана Шэнахэна (у обоих на счету по 109 шайб). Сейчас он находится на 4 месте, которое Овечкин делит с Бреттом Халлом и Селянне. Выше них лишь Яромир Ягр (135 шайб), Горди Хоу (121) и Фил Эспозито (118).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что за 15 лет Овечкин оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ.