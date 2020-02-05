Максим Чумаченко: 245 статья УК должна работать на практике. ФАН-ТВ

Транспортные компании должны нести реальную ответственность — именно к этому сводились выступления участников конференции «Коты vs. Аэрофлот», которая прошла сегодня в пресс-центре ИА «Общественная служба новостей».

Целью мероприятия было освещение проблем, связанных с гибелью домашних животных при авиаперевозках. Участники пришли к общему выводу: виновные в гибели питомцев должны нести реальную ответственность.

Максим Чумаченко — хозяин двух кошек, погибших при авиаперелете авиакомпании «Аэрофлот», предлагает использовать статью о живодерстве для привлечения к ответственности транспортных компаний:

«Чего ждут? Ну, как обычно, чего ждут обычно в Восточной Европе все славянские народы. Наверное, когда возьмет кто-то лопату и по пятой точке или метлой. Может быть, этого ждут. А сейчас оно и наступит, наверное. 245 статьи УК ждут», — заявил Максим.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев указал на отсутствие на конференции представителей «Аэрофлота» или других компаний-перевозчиков.

«Если они не приходят на столь уважаемые собрания, может, стоит позвать их на соответствующий профильный Комитет в Государственную думу? Надеюсь, туда-то они придут», — иронично ответил Кирилл Горячев.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в свою очередь отметил, что эксперты намерены добиваться реакции от транспортных компаний и изменения правил перевозки животных — в том числе через надзорные органы: