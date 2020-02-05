Украинский завод «Южмаш» подтвердил, что закупает алюминий в России 

Киев, 5 февраля. Украинское предприятие «Южмаш», занимающееся сборкой топливных баков для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, сообщает пресс-служба предприятия.

«26 января текущего года рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке «Южмашем» алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте компании.

В СМИ появилась ранее информация, что украинское предприятие заключило контракт с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл». В документах речь шла о поставках алюминия на 110 млн рублей.

В компании добавили, что предположение журналистов о том, что российский алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, соответствует действительности.

При этом в «Южмаше» отметили, что предприятие подписывает соглашения с сотнями поставщиков из Европы и Азии, а также из стран бывшего СССР. Руководство компании старается принимать меры по импортозамещению, «вместе с тем, это не всегда возможно».

«Специфика производства ракетно-космической техники связана с высокими требованиями к качеству и надежности продукции <…> Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь», — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что санкции не распространяются на космическую сферу.

Как сообщает «Газета.ру», «Южмаш» с 2000-х сотрудничает с американским частным предприятием Orbital Sciences Corporation. Оно позже вошло в состав корпорации Northrop Grumman. Украинское предприятие поставляет емкости для топлива, баки высокого давления, клапаны, датчики, системы подачи топлива и питания, трубы, провода и остальное оборудование, связанное с этими целями.