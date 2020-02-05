Причиной жесткой посадки лайнера в Стамбуле стала погода

Стамбул, 5 февраля. Названы предварительные причины аварийной посадки самолета Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула. Сообщается, что ЧП могло произойти из-за плохих погодных условий.

Тем временем, губернатор Стамбула Али Ерликая уточнил, что в настоящее время число пострадавших увеличилось. По последней информации, в результате жесткого приземления пострадали 120 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее диппредставительство России в Стамбуле уточнило, что граждан РФ среди пассажиров данного авиарейса не было. Самолет, совершавший рейс из Измира в Стамбул, во время приземления в аэропорту имени Сабихи Гекчен сошел со взлетно-посадочной полосы. После жесткой посадки авиалайнер разрушился на три части и загорелся.