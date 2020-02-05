Депутат Рады Дубинский назвал причину обысков на канале «1+1»

Киев, 5 февраля. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский объяснил причину обысков в офисе телепередачи «Секретные материалы» телеканала «1+1». По его словам, они ведутся в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Они пришли, чтобы выяснить, с помощью какого устройства [Евгений] Куксин (журналист. – Прим. ФАН) записывал Гончарука в кабинете министров», — заявил Дубинский.

Также он добавил, что компьютер журналиста был изъят сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее расследование дела о прослушивании Гончарука прокомментировал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, следователи рассчитывают получить результат через пару недель.

Напомним, что на Украине разгорелся скандал из-за попавшей в Сеть аудиозаписи, как предполагается, неформального декабрьского совещания премьера с членами правительства и главами некоторых ведомств. Там Гончарук якобы заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «примитивное понимание экономических процессов» и «туман в голове». По словам премьера, запись была смонтирована из различных фрагментов совещания в кабмине, чтобы создалось впечатление, что Гончарук якобы не уважает Зеленского.

После этого Гончарук написал заявление об отставке и передал его украинскому президенту. В ответ Зеленский заявил, что намерен дать Гончаруку и возглавляемому им правительству шанс, поставив перед ними ряд задач.