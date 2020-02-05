Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Москва, 5 февраля. Российский блогер Ида Галич рассказала о своем конфликте с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.

По ее словам, ранее у них не было разногласий с Бузовой. Галич отметила, что она всегда поддерживала Бузову, однако все изменилось после инцидента на одном из публичных мероприятий. Галич попросила Бузову дать ей короткое интервью, однако певица отказалась отметив, что у нее проблемы с голосом.

«Я к ней подхожу и прошу интервью, а она шепчет, что у нее нет голоса. А она ведущая этой премии. Я отворачиваюсь, обратно поворачиваюсь, а она уже какому-то телеканалу дает интервью… Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то, что слилась и наврала про голос», — пояснила Галич.

По ее словам, Бузова обязана своей популярностью многочисленным фрикам, которые оккупировали современную российскую эстраду. Она также добавила, что единственным талантом Бузовой является умение создавать и «раскручивать информационные поводы».

Ранее стало известно, что Бузова может представить Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Кроме того, претендентами на участие в международном конкурсе могут стать певица Полина Гагарина и группа Little Big. Помимо этого, в списке есть Александр Панайотов, 25-летний Димаш Кудайберген из Казахстана и 29-летняя Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом ZIVERT.