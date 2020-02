Специалисты признали вредоносными 24 приложения от китайской компании

Москва, 5 февраля. Эксперты признали вредоносными более двух десятков приложений, разработанных китайской компанией Shenzhen HAWK Internet для операционной системы Android.

По данным специалистов, 24 популярных мобильных приложения требуют чересчур много разрешений на доступ к системе, тем самым риску подвергаются персональные данные пользователей.

Так, программа Candy Selfie Camera просит доступ к хранилищу файлов, местоположению гаджета и его состоянию, а приложение Sound Recorder запрашивает доступ к видеокамере, передают «Известия».

Кроме того, опасными эксперты считают приложения Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam, Word Crush, Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, а также Calendar Lite.

Сообщается, что пользователи установили эти приложения на свои устройства около 382 миллионов раз.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о запрете в России мобильного приложения iHerb. Согласно решению Ульяновского областного суда с помощью сервиса распространялись небезопасные биологически опасные добавки, которые угрожают здоровью детей. Некоторые из них имели в своем составе растения, входящие в перечень психотропных, наркотических и ядовитых веществ.