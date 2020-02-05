Армия Сирии вошла в удерживаемый боевиками город Серакиб к востоку от Идлиба

Дамаск, 5 февраля. Сирийская арабская армия вошла в удерживаемый боевиками город Серакиб в районе Идлиба. Об этом сообщает телеканал Al Mayadee.

Подразделения сирийских правительственных войск вошли в город Серакиб, который является форпостом боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) на территории провинции Идлиб.

По данным телеканала, в настоящее время сирийские военнослужащие осуществляют зачистку жилых кварталов города после того, как его спешно покинули боевики.

Кроме того, правительственным войскам Сирии удалось освободить от террористов населенные пункты Шейх-Мансур, Исламин, Ар-Райян и Аз-Захабия, которые расположены в непосредственной близости от Серакиба. В настоящее время инженерные отряды сирийских войск приступили к разминированию освобожденных населенных пунктов.

Стоит отметить, что Серакиб имеет стратегическое значение в ввиду своего расположения на перекрестке международных трасс Латакия — Алеппо (М4) и Дамаск — Алеппо (М5).

1 Организация запрещена на территории РФ.