Граждан РФ не было на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Стамбуле

Стамбул, 5 февраля. На борту лайнера Pegasus Airlines, совершившего жесткую посадку в аэропорту турецкого города Стамбул, граждан России не было. Данную информацию сообщило генеральное консульство РФ со ссылкой на представителя авиакомпании.

«По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было», – цитирует ТАСС диппредставительство РФ в Стамбуле.

Напомним, в среду, 5 февраля, самолет, совершавший перелет из Измира в Стамбул, во время приземления в аэропорту имени Сабихи Гекчен по неизвестной причине сошел со взлетно-посадочной полосы, выкатившись за ее пределы. После жесткой посадки авиалайнер разрушился на три части и загорелся.

В соответствии с последней информации, жертв в результате ЧП удалось избежать. В момент приземления на борту самолета находились 123 пассажира, более 50 человек в результате аварии пострадали. Все они доставлены в городские больницы, сообщает «Газета.ru».