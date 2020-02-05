Тюменцы запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая россиян

Тюмень, 5 февраля. Жители Тюменской области запустили флешмоб «Своих не бросаем», чтобы поддержать россиян, которые были эвакуированы из охваченного коронавирусом Китая.

5 февраля самолеты ВКС РФ доставили в Тюменскую область россиян, а также граждан стран ЕАЭС и Украины из китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована эпидемия коронавируса.

Жители Тюменской области запустили флешмоб в поддержку эвакуированных россиян, который получил название «Своих не бросаем». Именно эту фразу произнесла вице-премьер Татьяна Голикова в хорде встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой проинформировала российского лидера об эвакуации граждан России.

Жители Тюменской области публикуют посты в соцсетях со словами поддержки в адрес эвакуированных россиян. Кроме того, тюменцы призывают не поддаваться панике, отмечая, что китайский коронавирус не представляет опасности для региона.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных новым коронавирусом превышает 24 тысячи человек. Зафиксированы более 490 летальных исхода. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.