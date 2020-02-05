Сирийские наемники уничтожают «демократический» образ ПНС изнутри

Боевики вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), именующие себя ливийским ополчением, выразили недовольство тем, что их ряды активно пополняются террористами из Сирии. Они считают, что переправляемые Турцией в Триполи джихадисты из запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 «запятнают» репутацию ПНС. Об этом двое полевых командиров триполитанского оккупационного режима рассказали в интервью изданию Associated Press. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что такое возмущение членов группировок ПНС вызвано тем, что они пытаются создать себе определенный фейковый имидж, который разрушают эти самые сирийские наемники, поставляемые Анкарой.

По словам лидеров ливийского ополчения, Турция уже переправила в Триполи не менее 4 тысяч иностранных наемников, часть из которых являются экстремистами. Также они подчеркнули, что в рядах вооруженных бандформирований главаря ПНС Файеза Сарраджа наблюдаются определенные разногласия касательно необходимости привлечения джихадистов из Сирии для поддержки триполитанского режима. Некоторые группировки одобряют такое «подкрепление», но некоторым не нравится, что радикалы портят им «репутацию» своими бесчинствами.

Виктор Баранец подчеркнул, что многие из окружения Сарраджа очень долгое время пытались сформировать у мирового сообщества некий положительный образ «защитников» ливийской столицы, противостоящих силам Халифы Хафтара и якобы отстаивающих западные ценности, однако сирийские наемники попросту не вписываются в этот иллюзорный облик ПНС.

«Смысл недовольства сторонников так называемого Правительства национального согласия, безусловно, понятен. Конечно, они хотят выглядеть и перед ливийцами, и перед мировым сообществом такими борцами за демократию, за справедливость. Естественно, им не хочется, чтобы их ряды пополняли еще более матерые бандиты и отморозки», – объяснил полковник в отставке.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что из себя на самом деле представляет Правительство национального согласия, состоящее преимущественно из бандитов и головорезов, терроризирующих мирное население Ливии. Он добавил, что сирийские наемники направились при непосредственной помощи Турции в Северную Африку исключительно для зарабатывания денег на кровопролитии и грабеже ливийского народа.

«Действительно, сегодня в воронку ливийской гражданской войны втягивается очень много кровавого мусора, прежде всего это террористы, которые сбежали из сирийского Идлиба. Они в общем-то направились в Ливию на заработки, кого-то из них туда даже заманили. Представителям ПНС не нужно лицемерить, потому что над ними есть люди, которые стоят за спиной этого террористического Правительства национального согласия. Видя, что войска Хафтара уже давят по всем направлениям, они естественно подкупают этих сирийских наемников, которые ринулись на ливийскую территорию при помощи Анкары, как голодные тараканы на крошку хлеба», – констатировал Баранец.

В ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» заметил, что на текущий момент Турция проводит практически неприкрытое военное вмешательство во внутриливийский конфликт. Это выражается не только в переброске террористов в Ливию, но и во введении в североафриканскую страну сотен военнослужащих турецкой армии.

«Кстати, по этой ситуации (сирийских наемников в Ливии – Прим. ФАН) прекрасно сказал Владимир Путин, что там много таких «добровольцев». Президент знает ситуацию. Однако здесь также необходимо учитывать турецкий фактор. По некоторым данным, Эрдоган изначально направил в Ливию что-то около двух сотен турецких военнослужащих, а сейчас говорят уже о нескольких тысячах. Турция вмешалась в ливийский конфликт, турецкие военные взяли под охрану аэропорт возле Триполи. Таким образом, мы можем говорить о том, что Турция становится одним из заинтересованных сторон ливийского кризиса», – подытожил Виктор Баранец.

Напомним, ранее редакция ФАН опубликовала развернутый материал, в котором раскрывались все подробности военной помощи со стороны Турции марионеточному ПНС Ливии. Примечательно, что эта деятельность нарушает оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году, которое турецкая сторона обязалась соблюдать на международной берлинской конференции по ливийскому урегулированию. Таким образом именно Анкара сейчас создает напряженность в Ливии, подогревая ради собственных геополитических интересов в регионе едва пошедший на спад гражданский конфликт, поставками оружия и сирийских террористов в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.