Фармаколог Эдигер рассказал о новом эффективном препарате против коронавируса

Москва, 5 февраля. Появился еще один успешный препарат против коронавируса. Он был блестяще испытан против Эболы и вируса MERS 2012 года и сейчас подает большие надежды. Об этом Федеральному агентству новостей заявил клинический фармаколог, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер.

«Есть информация, что появился высокоэффективный препарат против коронавируса. Он был блестяще испытан против Эболы и вируса MERS 2012 года. И появилось два американских отчета о том, что он успешен против коронавируса сейчас», — рассказал Александр Эдигер.

Отметим, что этот экспериментальный противовирусный препарат разработан американской фармацевтической компанией для терапии инфекций Эбола и Марбург. Это препарат заявляется как лекарство широкого спектра действия, которое блокирует активность белка, помогающего коронавирусам копировать себя.

Об этом препарате заговорили буквально пару дней назад — после того, как первый пациент в Соединенных Штатах с подтвержденным случаем нового коронавируса (2019-nCoV) получил инфузию лекарственного средства. Через день после приема препарата пациент начал поправляться. Четыре дня спустя его лихорадка прошла.

И хотя одного исследовательского случая недостаточно, чтобы что-то доказать, препарат тут же стали активно использовать для терапии коронавируса в Китае.

«Препарат, естественно, пока не зарегистрирован в Китае. В этой ситуации результаты, которые получены, в высшей степени обнадеживающие. Полагаю, что это очень хорошая новость», — считает Эдигер.

Препарат был «ясен и понятен в обойме мощных противовирусных лекарств», добавил эксперт и выразил удивление, почему о нем до сих пор не заговорили российские специалисты.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Китай решил закупать у России ряд медпрепаратов и проверить их действие в борьбе с коронавирусом.

Он также напомнил, что пока четко доказанных специфических антивирусных свойств у каких-либо препаратов не отмечено.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала масштабную вспышку пневмонии 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного масштаба.