Спонсоры расплатились с ФБК за «расследование» про Мишустина

Москва, 5 февраля. Электронный кошелек признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) пополнился на 2,31 биткоина после публикации «расследования» о премьер-министре Михаиле Мишустине.

Отмечается, что сумму, равную по сегодняшнему курсу 1,33 млн рублей, перечислили 13-ю траншами в период между 30 января и 5 февраля.

Самая крупная транзакция была осуществлена 30 января, спустя два дня после публикации «расследования», в этот день ФБК получил 1,9995 биткоина, то есть 1 млн 154 тысячи рублей, сообщает RT.

За несколько минут до публикации, 29 января, неизвестные перечислили организации блогера Алексея Навального 0,59 биткоина (приблизительно 347 тысяч рублей), а 30 января – 0,16 биткоина (около 94 тысяч рублей).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что спонсоры псевдорасследования о Мишустине заплатили Навальному минимум 1 млн 620 тысяч рублей.

Навальный давно поставил на поток свой бизнес, зарабатывая крупные гонорары в качестве медиакиллера. Однако несмотря на высокий прейскурант, «оппозиционер» не особо следит за качеством своих «расследований».